Preghiera del mattino del 13 Gennaio 2026 | Concedimi il Tuo Amore

La preghiera del mattino del 13 gennaio 2026 ci invita a chiedere il dono dell’amore divino. In questo giorno, dedicato alla devozione agli Angeli e ai Santi, rivolgiamo le nostre preghiere a coloro che sono in comunione con Dio. Un momento di riflessione e gratitudine per iniziare la giornata con serenità e consapevolezza del sostegno spirituale che ci circonda.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 13 Gennaio 2026: “Concedimi il Tuo Amore” Leggi anche: Preghiera del mattino del 3 Gennaio 2026: “Illuminami col Tuo Verbo” Leggi anche: Preghiera del mattino del 7 Novembre 2025: “Aiutami col Tuo amore” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalla Conferenza Episcopale del Triveneto alla visita in Valsugana orientale: l'agenda del vescovo Tisi per gennaio; Preghiera del Mattino MARTEDI 13 GENNAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Martedì I Settimana T.O.; Preghiera del mattino del 11 Gennaio 2026: “Guidami sul giusto cammino”; Preghiera del mattino 7 Gennaio 2026: “Accresci la mia povera fede”. Preghiera del mattino - 13 gennaio 2026 LUNEDÌ 12 GENNAIO 2026. INIZIO DEL TEMPO ORDINARIO Preghiera del mattino (Marco 1,14-20) Signore Gesù, questa mattina passi ancora sulle rive della mia vita. Non mi guardi per ciò che sono stato, ma per ciò che posso diventare con Te. La mia vita - facebook.com facebook #PreghiamoInsieme la preghiera del mattino su #ClickToPray: clicktopray.org x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.