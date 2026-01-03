Preghiera del mattino del 3 Gennaio 2026 | Illuminami col Tuo Verbo

Il 3 gennaio 2026, il sabato, è dedicato alla devozione alla Beata Vergine Maria. In questo giorno, ci affidiamo alla preghiera del mattino: “Illuminami col Tuo Verbo”. Un momento di riflessione e gratitudine, per iniziare il giorno con fede e serenità, offrendo a Dio il nostro cuore e le nostre intenzioni.

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione.

Preghiera del mattino - 3 gennaio 2026

