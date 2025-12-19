Detenuti a fine pena volontari in alloggi sociali | Ma senza proroga rischiano il rientro in carcere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una misura innovativa ha consentito a circa novanta detenuti di trascorrere gli ultimi mesi di pena in alloggi sociali, favorendo il loro reinserimento attraverso attività di volontariato e tirocini lavorativi. Tuttavia, senza una proroga, rischiano di tornare in carcere, mettendo in discussione i benefici di un percorso che promuove inclusione e recupero sociale.

Immagine generica

Novanta persone detenute, in quasi quattro anni, hanno avuto la possibilità di abitare insieme ad altri, fare attività di volontariato e tirocini lavorativi per il reinserimento sociale a fine pena. Tutto questo è stato possibile grazie alla nascita dell'housing sociale per le persone detenute in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Carcere, La Russa propone "mini-indultino natalizio" per i detenuti prossimi a fine pena, Donzelli (FdI) frena: "Non è posizione del partito"

Leggi anche: Il ministro israeliano Ben Gvir visita un carcere e invoca la pena di morte per i detenuti – video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carceri: speriamo in un sussulto di umanità; «Fede, libertà e futuro: ecco i sogni di noi detenuti»; Palermo, housing sociale per detenuti a rischio chiusura: appello per la proroga; Carceri: Papa Leone nel solco di Francesco: Forme di amnistia o condono pena.

detenuti fine pena volontariApre una struttura per ex detenute: volontari coinvolti nella gestione - D'Onofrio (Pastorale carceraria): «Fondamentale l'accompagnamento» ... romasette.it

A Torino detenuti e volontari per ripulire le sponde del Po - Protagonisti saranno, sabato prossimo, volontari e detenuti in permesso premio provenienti dagli istituti penitenziari di Torino ... ansa.it

Quando Ornella cantò «Ma mi» a San Vittore con il coro dei detenuti e volontari della Nave - E il pubblico della rotonda di San Vittore – in parte autorità e invitati vari ma per più di metà "ospiti fissi", diciamo così, del più famoso carcere italiano – ... corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.