Detenuti a fine pena volontari in alloggi sociali | Ma senza proroga rischiano il rientro in carcere

Una misura innovativa ha consentito a circa novanta detenuti di trascorrere gli ultimi mesi di pena in alloggi sociali, favorendo il loro reinserimento attraverso attività di volontariato e tirocini lavorativi. Tuttavia, senza una proroga, rischiano di tornare in carcere, mettendo in discussione i benefici di un percorso che promuove inclusione e recupero sociale.

