Platone censurato in Texas | il dialogo sull’amore del Simposio si presta a interpretazioni non binarie dei generi

In Texas, alcune sezioni del Simposio di Platone sono state rimosse o alterate nell’ambito di una decisione dell’Università Texas A&M. La scelta ha suscitato dibattiti sulla libertà di espressione e sulla rappresentazione delle tematiche legate all’amore e ai generi nella cultura accademica. Questo episodio evidenzia come interpretazioni e censura possano influenzare il dialogo sui classici della filosofia.

Il filosofo Platone bandito. O almeno amputato. Alla Texas A&M University, una delle più grandi università pubbliche degli Stati Uniti, alcune parti del Simposio sono diventate improvvisamente indigeste. Troppo ambigue, troppo aperte, troppo pericolose. Razza e genere sono le parole sorvegliate speciali di questi mesi, sotto la pressione dell'amministrazione Trump e dell'universo conservatore che la sostiene. E così, questa volta, a finire nel mirino non è un autore contemporaneo, ma il filosofo che ha fondato l'Occidente. Alcuni passaggi del Simposio — il dialogo che celebra l'amore — " si presterebbero a interpretazioni non binarie dei generi ".

