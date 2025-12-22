Ampio, morbido e spesso strutturato, il cappotto oversize si presta a molteplici interpretazioni, trasformando ogni outfit in una dichiarazione di moda. Perfetto per affrontare le basse temperature, questo capo è ormai protagonista dello street style in città e passerelle, confermando la tendenza a capi ampi e sovrapposizioni strategiche. Per chi desidera replicare un look easy chic, il capospalla gessato incontra la maxi camicia in flanella per un mix di comfort e stile, mentre leggings, stivali e cappello in lana completano la silhouette con charme. A seguire, il cappotto doppiopetto, abbinato a stivali con tacco kitten e borsa Gucci, definisce un outfit urbano elegante, equilibrando silhouette sofisticata e dettagli di lusso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ampio e morbido, il cappotto oversize si presta a molteplici interpretazioni, trasformando ogni outfit in una dichiarazione di moda.

Leggi anche: Intramontabile e sofisticato, il cappotto loden torna protagonista negli outfit invernali di ogni generazione

Leggi anche: Sopra a cappotti, maglioni oversize e tailleur sofisticati. La cintura sottile si rivela l'elemento più chic e smart degli outfit di stagione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tutte pazze per il cappotto oversize! Ecco i modelli che vorrete sfoggiare anche voi quest’inverno - Taglio ampio, fit rilassato, spalle importanti: è il cappotto oversize, uno dei capispalla più trendy della stagione invernale che, anche quest’anno, è pronto a farsi spazio nella lista dei nostri ... grazia.it

Il cappotto oversize, che può essere indossato con tutto, è il trend più chic per i look da sera d'inverno - Non è sempre facile trovare il cappotto invernale perfetto, quello in cui ci si vuole accoccolare per tutta la stagione, perché tante tendenze si contendono il primo posto in passerella. vogue.it

I 6 cappotti oversize per l'Inverno 2025 - Tra le nuove varianti per i capispalla pensate dalle maison, c'è una tendenza che si materializza in una certa predilezione per giacche ... harpersbazaar.com

Ampio e morbido il pantalone wide leg nella nuova tonalità corda, maglia morbidissima regala una coccola e sprigiona luminosità con il filo metallico. Nuova collezione MARELLA #marella #pantalonewideleg #luminosa #splendi #bowlingabbigliamento - facebook.com facebook