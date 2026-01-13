piunti e marinangeli sono i nostri candidati

Piunti e Marinangeli sono i candidati ufficiali della Lega per le prossime elezioni comunali a San Benedetto del Tronto. La scelta dei due rappresentanti del centrodestra segna l'inizio della campagna elettorale, con l’obiettivo di presentare un’alternativa concreta alla guida della città. La loro candidatura sarà al centro del dibattito politico nei prossimi mesi, in vista delle elezioni previste in primavera.

Elezioni a San Benedetto: arrivano i primi due nomi ’ufficiali’. La Lega ha infatti comunicato i due nomi che porterà al tavolo del centrodestra in vista delle elezioni comunali di primavera a San Benedetto del Tronto. Si tratta di Pasqualino Piunti, ex sindaco della città, e di Lorenzo Marinangeli, ex consigliere comunale. Nel comunicato diffuso dal partito si legge che "la Lega ha indicato Pasqualino Piunti e Lorenzo Marinangeli come proposte di candidatura a sindaco di San Benedetto del Tronto da sottoporre al tavolo del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali". Quanto ai profili, il testo precisa che "Pasqualino Piunti, già sindaco della città, ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di consenso politico ottenendo ottimi risultati alle recenti elezioni regionali, contribuendo a rafforzare il progetto della Lega e portando nuova linfa al movimento, nel quale è entrato da poco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

