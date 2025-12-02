Piunti | Costi lievitati per il cantiere Ballarin

Centomila euro in più per il Ballarin. Pasqualino Piunti non ci sta. Il cantiere dell’area dell’ex stadio sambenedettese dovrà infatti subire un aumento dei costi che arriva a seguito della revisione complessiva del progetto di rigenerazione dell’ex impianto sportivo, un aggiornamento che ha comportato una riorganizzazione degli spazi interni al futuro parco urbano. La variante approvata dal Comune ha infatti ridisegnato in modo più ampio e funzionale alcune aree, andando a incidere direttamente sul quadro economico dell’intervento. La modifica principale riguarda l’area sud del complesso, dove è stata rivista la distribuzione dei volumi per consentire un utilizzo continuativo delle strutture durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piunti: "Costi lievitati per il cantiere Ballarin"

