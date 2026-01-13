Più agenti alla frontiera | 21 rinforzi a Udine rafforzati i controlli ai confini

Nel contesto del piano nazionale di incremento del personale della Polizia di Stato per il periodo gennaio-marzo 2026, a Udine sono arrivati 21 nuovi agenti e ispettori. Questi rinforzi rafforzano i controlli ai confini e migliorano la sicurezza sul territorio, contribuendo a una presenza più capillare e efficace delle forze dell’ordine nella zona. Un investimento volto a garantire maggiore vigilanza e tutela per i cittadini e le attività locali.

Arrivano nuovi rinforzi per la sicurezza anche nel territorio udinese. Nel piano nazionale di incremento del personale della Polizia di Stato, relativo al periodo gennaio–marzo 2026, sono previste 21 nuove unità tra agenti e ispettori assegnate alla Polizia di frontiera a Udine, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Ecco i rinforzi per il carcere: "Al Marino 21 nuovi agenti" Leggi anche: Feste sicure: controlli rafforzati fino alla Befana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Rafforzati in maniera significativa gli organici della Polizia di Stato in #Fvg, in particolare ci saranno 124 tra agenti e ispettori in più impegnati nella Polizia di frontiera”. Così oggi a #Trieste l’assessore @Pier_Roberti tinyurl.com/2yszb32k x.com Nel giorno dell’Epifania, la Polizia di Stato ha accolto passeggeri e famiglie all’interno dell’Aeroporto di Catania con un’iniziativa pensata soprattutto per i più piccoli. Gli agenti della Polizia di Frontiera, insieme alla Polizia Scientifica, hanno allestito un punto in - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.