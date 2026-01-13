Più agenti alla frontiera | 21 rinforzi a Udine rafforzati i controlli ai confini

Nel contesto del piano nazionale di incremento del personale della Polizia di Stato per il periodo gennaio-marzo 2026, a Udine sono arrivati 21 nuovi agenti e ispettori. Questi rinforzi rafforzano i controlli ai confini e migliorano la sicurezza sul territorio, contribuendo a una presenza più capillare e efficace delle forze dell’ordine nella zona. Un investimento volto a garantire maggiore vigilanza e tutela per i cittadini e le attività locali.

