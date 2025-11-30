Feste sicure | controlli rafforzati fino alla Befana

Bellaria Igea Marina si prepara alle festività con un piano sicurezza rafforzato, messo a punto dalla polizia locale per gestire le settimane più dense dell’anno. Un programma che punta a una presenza più visibile sul territorio e a controlli più strutturati, combinando pattugliamenti tradizionali, agenti in borghese e un uso più esteso di videosorveglianza e targa system. Dal 24 dicembre al 6 gennaio cambieranno gli orari di servizio: dal lunedì al giovedì gli agenti presidieranno la città dalle 18 alle 24, mentre nei weekend e nei festivi la copertura si estenderà fino all’una. L’attenzione si concentrerà sulle aree commerciali, sui percorsi più frequentati e sulle zone pedonali, dove opererà anche una pattuglia appiedata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

