Pitti | crocevia di idee tra Toscana e mondo

Pitti Uomo rappresenta un punto di incontro tra tradizione e innovazione nel settore della moda maschile. Questa manifestazione, radicata in Toscana, si distingue come un importante spazio di confronto e sviluppo, in cui creatività e know-how si incontrano con tendenze internazionali. Un evento che sottolinea il ruolo di Firenze come centro nevralgico dell’industria moda, promuovendo un dialogo continuo tra il territorio e il panorama globale.

di Eugenio Giani* Pitti Uomo non è solo una fiera, ma un faro mondiale per la moda maschile, un crocevia di creatività, tradizione e innovazione che dal nostro territorio dialoga con il mondo. Per la Toscana moda è sinonimo anzitutto di occupazione, con oltre 130mila persone impegnate. Ma è anche storia, tradizione, competenze e manualità che affondano le proprie radici nei secoli e nei territori. E’ un sistema che negli ultimi anni ha affrontato, e sta affrontando, grandi difficoltà: gli ultimi dati elaborati da Irpet relativi al terzo trimestre 2025 indicano diminuzioni significative per le lavorazioni legate alla pelle (pelletteria -4,7%, calzature -3,8%, concia -1,3%) e alla minuteria metallica della moda (-3,9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

