La tappa di Otepää della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile 2025-26 rappresenta un momento importante del circuito. Dal 9 all’11 gennaio si svolgeranno tre competizioni individuali, ciascuna in un formato diverso, contribuendo a definire la classifica generale e offrendo agli appassionati un’occasione di visione unica. Un evento da seguire con attenzione per gli appassionati di questa disciplina.

Tappa dall’elevato peso specifico per la Coppa del Mondo femminile 2025-26 di combinata nordica. Il fine settimana che va dal 9 all’11 gennaio sarà difatti pienamente impiegato con ben tre competizioni, tutte individuali, in altrettanti format differenti. Un piccolo “evento” che si terrà a Otepää. A conti fatti, la località estone coinciderà con un uno dei momenti cruciali dell’inverno. Solo questo round e il Triple di Seefeld prevedono tre gare. Quelle di Otepää non saranno però concatenate, come accadrà tra qualche settimana in Austria. Il trittico del Paese baltico prevede una mass start, una gundersen e una compact indipendenti l’una dalle altre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile al crocevia di Otepää

Leggi anche: Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile si prepara alla fondamentale ‘Tre giorni’ di Otepää

Leggi anche: Combinata nordica, azzurri in partenza per Otepää: sette convocati per la prima Coppa del Mondo del 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Combinata Nordica – Coppa del Mondo, cambia il programma per il weekend di Oberhof; Il programma delle gare settimanali: undici discipline impegnate; Programma della settimana: c'è la classica di Campiglio, occhio allo snowboard; Pronti a viaggiare direzione Otepaa i 7 combinatisti azzurri impegnati nella prima tappa di CdM del 2026.

Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile si prepara alla fondamentale ‘Tre giorni’ di Otepää - Sta per cominciare un weekend “pesante” per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. oasport.it

Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Otepää: Samuel Costa guida il gruppo azzurro - Festeggiato l'arrivo del nuovo anno, è tempo di mettersi all'opera e preparare quello che sarà. oasport.it

Combinata nordica, azzurri in partenza per Otepää: sette convocati per la prima Coppa del Mondo del 2026 - Un gruppo al lavoro anche a Planica in vista della Continental Cup di Klingenthal. sportface.it

SCHERMA COPPA DEL MONDO A UDINE: nell’Under 20 successo della giovanissima americana Regina Lee Dopo il successo della canadese Yanka Sobus nella gara Under 17 di ieri, oggi nella seconda giornata della Coppa del Mondo di Udine sono sce - facebook.com facebook