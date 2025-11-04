Infiltrazioni escrementi e lampade rotte sulle tombe al cimitero di Pontedera | La dignità dei defunti è calpestata

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il cimitero comunale di Pontedera versa in condizioni che definire vergognose è poco. Soffitti pericolanti, corridoi transennati, pavimentazioni rotte, infiltrazioni, rifiuti, escrementi di piccioni, lampade rotte sparse sulle tombe. Chiunque entri in questo luogo sacro si trova davanti a un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

