Infiltrazioni escrementi e lampade rotte sulle tombe al cimitero di Pontedera | La dignità dei defunti è calpestata
"Il cimitero comunale di Pontedera versa in condizioni che definire vergognose è poco. Soffitti pericolanti, corridoi transennati, pavimentazioni rotte, infiltrazioni, rifiuti, escrementi di piccioni, lampade rotte sparse sulle tombe. Chiunque entri in questo luogo sacro si trova davanti a un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
