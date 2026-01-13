La Polizia di Catania ha applicato un divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori di un bambino di 11 anni, vittima di violenze domestiche. Gli abusi, documentati anche attraverso video pubblicati su TikTok, hanno portato all’intervento delle autorità, che hanno adottato misure per tutelare il minore e prevenire ulteriori episodi di maltrattamento.

La Polizia di Catania ha eseguito il divieto di avvicinamento, disposto dal gip, verso la coppia di genitori del bimbo di 11 anni che era stato picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno. L’ipotesi di reato a loro carico è di maltrattamenti aggravati in concorso. Inoltre, la procura che aveva chiesto per entrambi la custodia cautelare in carcere, nelle prossime ore, considererà l’impugnazione del provvedimento del magistrato. Le indagini sono iniziate lo scorso 3 gennaio, dopo il video diventato rapidamente virale su TikTok e corredato da audio, in cui si vedeva l’uomo che picchiava il piccolo, colpendolo più volte e con particolare foga con il mestolo di legno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Picchiavano il figlio col mestolo di legno e pubblicavano gli abusi su TikTok: divieto di avvicinamento per i genitori di Catania

Leggi anche: Picchiano il figlio con un cucchiaio, video finisce su TikTok: scatta divieto di avvicinamento a Catania

Leggi anche: Catania, picchia figlio col cucchiaio di legno: fermato dopo video virale su TikTok

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Picchiano il figlio con un cucchiaio, video finisce su TikTok: scatta divieto di avvicinamento a Catania - Le indagini sono partite qualche settimana fa dopo un video diventato virale su TikTok in cui il uomo picchia il figliastro con un mestolo di legno ... fanpage.it