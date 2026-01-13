Picchiano il figlio con un cucchiaio video finisce su TikTok | scatta divieto di avvicinamento a Catania

Un video pubblicato su TikTok, che mostra un uomo che picchia il figliastro con un cucchiaio di legno, ha suscitato molte reazioni online. Le autorità di Catania hanno avviato indagini e, in seguito alle verifiche, è stato disposto un divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo. L’episodio evidenzia l’importanza di segnalare situazioni di maltrattamento per tutelare la sicurezza dei minori.

Le indagini sono partite qualche settimana fa dopo un video diventato virale su TikTok in cui il uomo picchia il figliastro con un mestolo di legno. Successivamente le indagini hanno coinvolto anche la madre. L'ipotesi di reato a carico dei genitori è di maltrattamenti aggravati in concorso.

