Perugia all' imbarco in aeroporto con soldi non dichiarati | a giudizio

A Perugia, un imprenditore è stato rinviato a giudizio dopo essere stato trovato in aeroporto con denaro non dichiarato. L’indagine, condotta dalle autorità, ha portato alla sua imputazione per frode fiscale. L’imputato, assistito dall’avvocato Samuele De Santis, dovrà rispondere delle accuse in tribunale. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme sul movimento di capitali e sui controlli fiscali.

Un imprenditore, difeso dall’avvocato Samuele De Santis, è stato rinviato a giudizio con l’accusato di frode fiscale.L’uomo era stato fermato all’aeroporto internazionale San Francesco con soldi non dichiarati, mentre cercava di imbarcarsi sul volo per Bucarest. Un comportamento che aveva anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Firenze, all’aeroporto intercettati quasi un milione di euro non dichiarati Leggi anche: Oltre 5 milioni euro non dichiarati trovati nel 2025 nell’aeroporto di Napoli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nuova sala imbarco aeroporto Umbria - Partono i lavori all'interno del terminal dell'aeroporto "San Francesco d'Assisi", legati al nuovo piano di utilizzo dell'aerostazione. tg24.sky.it Ore di apprensione per un uomo di 91 anni che si era allontanato dalla propria abitazione di Perugia facendo perdere le proprie tracce. L’anziano è stato rintracciato nella mattinata di oggi a Piombino, all’interno della sua auto ferma in un’area di servizio. - facebook.com facebook

