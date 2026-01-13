Perugia all' imbarco in aeroporto con soldi non dichiarati | a giudizio

A Perugia, un imprenditore è stato rinviato a giudizio dopo essere stato trovato in aeroporto con denaro non dichiarato. L’indagine, condotta dalle autorità, ha portato alla sua imputazione per frode fiscale. L’imputato, assistito dall’avvocato Samuele De Santis, dovrà rispondere delle accuse in tribunale. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme sul movimento di capitali e sui controlli fiscali.

Un imprenditore, difeso dall’avvocato Samuele De Santis, è stato rinviato a giudizio con l’accusato di frode fiscale.L’uomo era stato fermato all’aeroporto internazionale San Francesco con soldi non dichiarati, mentre cercava di imbarcarsi sul volo per Bucarest. Un comportamento che aveva anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

