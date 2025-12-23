Caso Signorini Corona ha detto la verità | favori sessuali in cambio di visibilità ma il sistema lo punisce con querele e perquisizioni

Corona ha denunciato un meccanismo opaco che ruoterebbe attorno al Grande Fratello: favori sessuali in cambio di visibilità, selezioni pilotate, silenzi comprati Fabrizio Corona ha fatto quello che nessuno osa più fare: ha rotto il patto non scritto dell’omertà televisiva. Ha puntato il dito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

