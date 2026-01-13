Per il controllo dell' auto e si schianta contro il muro di una casa

Un uomo di 82 anni ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro il muro di una casa. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso in codice rosso. L’incidente è stato registrato in una zona residenziale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida.

È stato soccorso in codice rosso dai sanitari del 118 l’uomo di 82 anni che ha perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro il muro di una casa. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, lungo via Scorine a Ome.L’allarme è stato lanciato pochi minuti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: tre feriti, uno grave Leggi anche: Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro: ferita 20enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tragedia sulle strade, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto un uomo; Incidente a Nocera: auto fuori controllo si schianta contro il muro di un bar; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: morta una donna; Auto impazzita si schianta contro la scuola media, incidente stradale a Villaricca: ferito conducente. Pauroso incidente a Villaricca, auto si schianta contro il cancello dell’Ada Negri - Il conducente della Fiat Punto, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia, ha sbandato schiantandosi contro il cancello della scuola, abbattendolo. internapoli.it

Per il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di una casa - È stato soccorso in codice rosso dai sanitari del 118 l’uomo di 82 anni che ha perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro il muro di una casa. bresciatoday.it

Si schianta con l'auto contro una scuola - Paura nella notte a Villaricca, nell’area nord della provincia di Napoli, al confine con Giugliano in Campania. ilfattovesuviano.it

Uno spazzaneve fuori controllo si schianta contro un'auto parcheggiata e attraversa il garage | N...

#Benevento - Telese Terme, perde il controllo dell’auto e aggredisce gli agenti: denunciato un 19enne #Cronaca #TeleseTerme #ForzeDellOrdine #Sicurezza #Movida #NanoTV - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.