Perde il controllo dell' auto si schianta contro il muro | ferita 20enne

Pordenonetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha imboccato la rotonda ma gestendo male la curva è salita sul cordolo con l'automobile, perdendone il controllo. Una neopatentata alla guida di una Mini ha finito la sua corso contro un muretto in via Mestre. L'incidente è avvenuto nella notte del 7 dicembre. L'auto ha invaso la corsia opposta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

