Un altro brutto risveglio per i pendolari | ritardi fino a mezzora sulla Tirano-Milano Centrale

Prosegue anche questa mattina la problematica sulla linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale, con ritardi fino a trenta minuti. Nonostante siano stati evitati i disagi più gravi delle giornate precedenti, la linea continua a mostrare una certa instabilità, compromettendo la puntualità di pendolari, studenti e viaggiatori. La situazione evidenzia l’attuale difficoltà di affidabilità del servizio ferroviario sulla tratta.

Non si sono raggiunti i disagi che i pendolari, gli studenti e i viaggiatori hanno sperimentato nelle giornate di lunedì e di ieri, ma anche questa mattina, la linea ferroviaria che collega la Valtellina a Lecco e Milano ha dimostrato la sua scarsa attuale affidabilità.Proprio all'inizio del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

