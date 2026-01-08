Prosegue anche questa mattina la problematica sulla linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale, con ritardi fino a trenta minuti. Nonostante siano stati evitati i disagi più gravi delle giornate precedenti, la linea continua a mostrare una certa instabilità, compromettendo la puntualità di pendolari, studenti e viaggiatori. La situazione evidenzia l’attuale difficoltà di affidabilità del servizio ferroviario sulla tratta.

Non si sono raggiunti i disagi che i pendolari, gli studenti e i viaggiatori hanno sperimentato nelle giornate di lunedì e di ieri, ma anche questa mattina, la linea ferroviaria che collega la Valtellina a Lecco e Milano ha dimostrato la sua scarsa attuale affidabilità.Proprio all'inizio del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Guasto a Tresenda: ritardi di mezzora sulla linea Tirano-Milano

Leggi anche: Ritardi e cancellazioni sulla Milano-Piacenza. I pendolari lodigiani: “Ora basta”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un altro brutto risveglio per i pendolari: ritardi fino a mezzora sulla Tirano-Milano Centrale.

Lanci ancora per qualche mese, poi l’attività si sposterà a Novi Ligure: «Non ci rinnovano il contratto. Per la città un altro brutto colpo». - facebook.com facebook

31/12/25.Porto Tolle.Altro brutto episodio,dopo 2mesi,alla presidente del Coordinamento tutela animali di Rovigo,Gabriella Gibin:le è stato lasciato vicino ieri un sacchetto di immondizie con tre cartucce da caccia inesplose e una dura frase minatoria.Intervent x.com