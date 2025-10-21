Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato | ha 20 anni più di lei ed è l’ex di Belen Rodriguez FOTO

Donnapop.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi difficili segnati da una vicenda personale delicata e finita nelle aule di giustizia, Sophie Codegoni torna a far parlare di sé, ma stavolta per un motivo molto diverso. A sorpresa, si riaccende il gossip attorno alla sua vita sentimentale: pare infatti che nel cuore della giovane ex gieffina ci sia spazio per una nuova relazione. A far scalpore non è solo la notizia in sé, ma soprattutto l’identità dell’uomo al suo fianco: un nome già noto al mondo dello spettacolo e che, in passato, è stato accostato a una delle showgirl più famose della TV italiana. Sophie Codegoni, il nuovo fidanzato è l’ex di Belen: ecco chi è. 🔗 Leggi su Donnapop.it

sophie codegoni ha un nuovo fidanzato ha 20 anni pi249 di lei ed 232 l8217ex di belen rodriguez foto

© Donnapop.it - Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato: ha 20 anni più di lei ed è l’ex di Belen Rodriguez (FOTO)

Contenuti che potrebbero interessarti

sophie codegoni ha nuovoSophie Codegoni ritrova l’amore: chi è la nuova fiamma dell’influencer - Sophie Codegoni volta pagina, l'influencer ha un nuovo compagno. Lo riporta donnaglamour.it

sophie codegoni ha nuovoSophie Codegoni ha un nuovo compagno (segreto), dopo Basciano. Chi è - Tutti i dettagli sull'indiscrezione che riguarda la vita sentimentale della modella, ex Uomini e Donne ed ex GF ... today.it scrive

sophie codegoni ha nuovoChi è Mirco Levati, tutto sul presunto flirt di Sophie Codegoni - Mirco Levati, manager parmigiano ed ex volto del Parma Calcio. Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Sophie Codegoni Ha Nuovo