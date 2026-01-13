Pancotto barese la ricetta della tradizione che nasce dal pane raffermo

Il pancotto barese è un piatto della tradizione che nasce dall’utilizzo del pane raffermo. In passato, nelle case di Bari, si evitava di sprecare il pane, anche quando diventava duro. Questa ricetta semplice e autentica valorizza gli avanzi, trasformandoli in un piatto caldo e nutriente. Un esempio di cucina povera, radicata nella cultura locale, che ancora oggi rappresenta un modo rispettoso e gustoso di recuperare il pane vecchio.

C’è stato un tempo in cui nelle case di Bari il pane non si buttava mai. Nemmeno quando diventava duro come la pietra. Era un alimento prezioso, frutto di fatica e parsimonia, e ogni avanzo trovava una nuova vita in cucina. È da questa mentalità, fatta di rispetto e ingegno, che nasce il pancotto. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Tradizione che innova: la ricetta dei liquori. Morelli Leggi anche: Bigoli in salsa di acciughe, la ricetta, una tradizione della vigilia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ricette italiane della tradizione: la focaccia barese - importante appuntamento annuale dedicato alla cucina pugliese ideato da Monica Caradonna - vanityfair.it Pancotto con le Cime di Rape Una preparazione semplice che richiama le tradizioni culinarie contadine. La ricetta è nel primo Commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.