Tradizione che innova | la ricetta dei liquori Morelli

C’È UN FILO D’AMBRA che lega la Toscana di inizio Novecento al mondo contemporaneo, e scorre attraverso le bottiglie del Liquorificio Morelli. Un filo fatto di aromi, di memoria e di famiglia. Fondata nel 1911 a Forcoli da Leonello Morelli, la piccola bottega artigiana nata in un paese della Valdera è oggi un marchio riconosciuto in tutto il mondo, una delle più antiche e prestigiose aziende liquoristiche italiane. Cinque generazioni dopo, la passione di Leonello continua a vivere negli sguardi e nelle mani dei suoi discendenti - Marco, Paolo e Luca Morelli - che guidano oggi l’impresa di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

