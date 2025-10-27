Oroscopo | Capricorno tutto ruota intorno a te Settimana di passione per il cancro Gemelli | ascolta prima di parlare Le previsioni segno per segno

Il Sole avanza nel misterioso territorio dello Scorpione, e il cielo si tinge di sfumature più intense, profonde, magnetiche. È un tempo di verità, di trasformazioni interiori, di silenzi che parlano più di mille parole. Ciò che resta in superficie ora non basta: abbiamo bisogno di autenticità, di passione, di senso. La Luna, in Capricorno a inizio settimana, ci richiama al dovere e alla concretezza; in Acquario (dal 29 al 31) porta leggerezza, idee e connessioni; poi, in Pesci, chiude il cerchio con dolcezza e sensibilità, ricordandoci che dietro ogni obiettivo c’è sempre un’emozione da riconoscere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

