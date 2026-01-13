Ormai questa città non ha più un museo

La città sembra aver perso gran parte del suo patrimonio museale, con l’eccezione della Biblioteca Malatestiana, che tuttavia non riceve sufficiente attenzione né visitatori. Questa situazione evidenzia una carenza significativa nell’offerta culturale locale, limitata a poche istituzioni e caratterizzata da una scarsa promozione. La mancanza di musei rappresenta un ostacolo importante per la crescita culturale e turistica, lasciando il patrimonio storic o poco valorizzato.

"Uno dei problemi più gravi dell'offerta culturale cittadina è che se si esclude la Biblioteca Malatestiana antica peraltro non adeguatamente promossa né conosciuta e con i visitatori che cronicamente non aumentano, non ci sono più musei" Lo afferma la responsabile enti locali della Lega Antonella Celletti (nella foto). "Quando verrà opera il museo archeologico chiuso da tanti anni? Boh - prosegue Celletti.E la Pinacoteca a palazzo Oir? 2028? E intanto? La attuale pinacoteca comunale di via Aldini è quasi sempre chiusa con l'apertura in occasione di iniziative ed eventi oppure su richiesta per gruppi di almeno cunque persone con prenotazione.

