Dal laboratorio originale di Luisa Spagnoli, restaurato e aperto per la prima volta al pubblico, alle foreste di cacao ricreate nel museo, la Città del Cioccolato coinvolge tutti e cinque i sensi. Tra mappe interattive e installazioni artistiche, è possibile creare anche la propria tavoletta di cioccolato personalizzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ha aperto a Perugia la Città del Cioccolato: ecco com'è il più grande museo esperienziale dedicato al cacao