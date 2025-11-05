Ha aperto a Perugia la Città del Cioccolato | ecco com' è il più grande museo esperienziale dedicato al cacao
Dal laboratorio originale di Luisa Spagnoli, restaurato e aperto per la prima volta al pubblico, alle foreste di cacao ricreate nel museo, la Città del Cioccolato coinvolge tutti e cinque i sensi. Tra mappe interattive e installazioni artistiche, è possibile creare anche la propria tavoletta di cioccolato personalizzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Benvenuti nella Città del Cioccolato! Ha finalmente aperto a Perugia il luogo dei sogni per tutti gli amanti del cioccolato: La Città del Cioccolato! Un viaggio sensoriale che ti accompagna dal cuore delle piantagioni di cacao fino alla magia della lavoraz - facebook.com Vai su Facebook
Ha aperto a Perugia la Città del Cioccolato: ecco com'è il più grande museo esperienziale dedicato al cacao - Una tradizione che a Perugia affonda le radici a pochi passi, in via Alessi, dove nel 1907, venne aperto il laboratorio di Luisa e Annibale Spagnoli, primo spazio produttivo della Perugina. Scrive vanityfair.it
Perugia ha aperto il museo del cioccolato più grande al mondo - Un viaggio sensoriale tra storia, arte e gusto che trasforma l’ex Mercato Coperto nel nuovo tempio della ... Scrive siviaggia.it
A Perugia la Città del cioccolato, viaggio tra storia-sapori - Ha aperto i battenti a Perugia la Città del Cioccolato, considerato, con i suoi poco meno di 3 mila metri quadri, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Lo riporta msn.com