Ora verifiche nei locali sotterranei

Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato l’arrivo di nuovi ustionati all’ospedale Niguarda, sottolineando l’importanza di trarre insegnamenti dalla tragedia di Capodanno a Crans Montana. Con un richiamo alla responsabilità collettiva, ha invitato a usare questo episodio come stimolo per migliorare la sicurezza nei locali sotterranei e prevenire futuri incidenti. La verifica delle condizioni nei locali è ora una priorità per le autorità milanesi.

"Da questa tragedia si deve trovare lo stimolo per far meglio". Il sindaco Giuseppe Sala coglie al balzo la domanda dei cronisti sui nuovi arrivi di ustionati all’ospedale Niguarda per rilanciare in chiave milanese il tema della tragedia di Capodanno di Crans Montana, la festa costata la vita a 40 persone a causa di un incendio in un locale. "In Svizzera certamente le misure di sicurezza e la prevenzione antincendio non sono state all’altezza, però dobbiamo guardare anche a casa nostra", continua il primo cittadino, il quale, subito dopo, svela: "Ho chiesto alla Polizia locale, e ne ho parlato al tavolo in Prefettura, di fare una verifica immediata sui luoghi del divertimento milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Ora verifiche nei locali sotterranei" Leggi anche: Immacolata, controlli intensificati in Val Fortore: multe, sequestri e verifiche nei locali Leggi anche: Controlli a tappeto nei locali di Como: verifiche della Polizia da Ponte Chiasso a Lipomo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ora verifiche nei locali sotterranei; Viaggio nei locali (sotterranei) di Firenze: l'allarme e le paure dei genitori dopo la tragedia in Svizzera; ‘Garantire la sicurezza nei locali notturni di Bellinzona’; Gas stoccato sotto la piazza e dehors fuori norma: blitz da 60 bombole in centro. "Ora verifiche nei locali sotterranei" - Il sindaco Giuseppe Sala coglie al balzo la domanda dei cronisti sui nuovi arrivi di ustionati all’ospedale Niguarda per rilanciare in c ... msn.com

Il bilancio di Karin Valenzano Rossi sulla sicurezza dei locali a grande concentrazione di pubblico: «La situazione è rassicurante: le verifiche sono regolari, ma potrebbero essere necessari piccoli aggiustamenti formali». - facebook.com facebook

Sala, dopo Crans-Montana verifiche nei locali del divertimento milanese. Il sindaco, 'spesso sono dei seminterrati, ne ho parlato in prefettura' #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.