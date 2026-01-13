San Ilario di Poitiers | il Santo del 13 gennaio e la sua eredità
San Ilario di Poitiers, celebrato il 13 gennaio, è una figura storica significativa nel cristianesimo. Nato in una famiglia pagana, si convertì da adulto e dedicò la sua vita alla diffusione della fede e alla difesa della dottrina cristiana. La sua figura rappresenta un esempio di trasformazione e impegno religioso, lasciando un'importante eredità spirituale e culturale nella storia della Chiesa.
Chi era San Ilario di Poitiers?. San Ilario nacque in una famiglia pagana ma si convertì al cristianesimo da adulto. La sua conversione fu un evento significativo che lo portò a dedicarsi completamente alla fede. Divenne vescovo di Poitiers nel 353 d.C., un ruolo che ricoprì con grande zelo e passione. Ilario è noto per la sua difesa dell'ortodossia cristiana contro l'arianesimo, un'eresia che negava la divinità di Cristo. La sua opera più famosa, "De Trinitate", è un trattato teologico che ha contribuito a chiarire la dottrina della Trinità. Perché è diventato santo?. San Ilario è stato canonizzato per la sua incrollabile fede e il suo impegno nella difesa della dottrina cristiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
