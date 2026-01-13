Il Napoli, recentemente rinnovato nel nome, si impegna a guadagnarsi una posizione di rilievo nel campionato di Serie A. Dopo un pareggio 2-2 contro l’Inter, la squadra mostra segnali positivi, anche se le assenze per infortuni continuano a rappresentare una sfida. La volontà di emergere e consolidare il proprio ruolo nel massimo torneo italiano resta il obiettivo principale, nonostante le difficoltà attuali.

Un 2-2 contro l’Inter convincente, ma che non risolve del tutto il problema infortuni in casa Napoli. La rosa è ridotta, e l’ingresso in campo a San Siro dei soli Lang e Mazzocchi ne è la prova tangente che qualcosa in questo mese di gennaio bisogna fare, seppur limitati dal mercato a costo zero. Per questo nel taccuino del ds Manna ci sono diversi nomi, tra cui Donyell Malen. Malen futuro sposo italiano, ma occhio alle sirene spagnole. L’attaccante olandese è diventato un vero e proprio oggetto di desiderio negli ultimi giorni tra le squadre della Serie A. Il classe ’99 piace tanto in Italia e tutto faceva intendere che proprio il Bel Paese sarebbe stata la sua prossima destinazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nuovo nome per il Napoli: gli azzurri tentano di soffiarlo a una big di Serie A!

Leggi anche: Napoli, si complica il rinnovo di un big: la richiesta spaventa gli azzurri

Leggi anche: Mercato Napoli, nuovo nome per l’attacco: azzurri in pressing per il giovane brasiliano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato Napoli, agli azzurri piace un brasiliano! Nome nuovo per l'attacco; Chi è Joao Gomes, nel mirino del Napoli per il mercato estivo: ruolo e caratteristiche del giocatore del Wolverhampton; Forza Italia, nel derby Occhiuto-Cirio si fa largo il nome di Massimo Doris; Conduttori, telecronisti, bordocampisti : la squadra completa.

Nuovo infortunio per Meret: quando torna il portiere del Napoli? - Il portiere azzurro si è fermato durante l’allenamento a Castel Volturno a causa di un trauma distorsivo alla spalla sinistra, ... tag24.it