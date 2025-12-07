Mercato Napoli nuovo nome per l’attacco | azzurri in pressing per il giovane brasiliano
Il Napoli continua a muoversi sul mercato con decisione, spinto dal lavoro di Giovanni Manna e dalle richieste tecniche di Antonio Conte. La sessione invernale offre diverse opportunità e il club valuta profili capaci di incidere subito ma anche di crescere nel tempo. L’attenzione resta sul centrocampo dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, ma la dirigenza guarda con interesse anche al reparto offensivo. Tra i nomi seguiti c’è quello di Eguinaldo de Sousa Lemos, attaccante dello Shakhtar Donetsk inserito nella lista degli osservati speciali. Perché Eguinaldo interessa al Napoli. Il direttore sportivo del Napoli, su indicazione della società e del tecnico, ha messo Eguinaldo tra i potenziali rinforzi per i prossimi mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
