Fabrizio Corona annuncia di possedere nuove prove contro Alfonso Signorini, mantenendo un atteggiamento riservato. Signorini, coinvolto in uno scandalo recente, si trova a gestire con discrezione le accuse mosse dall’ex paparazzo. La vicenda si sviluppa nel rispetto della privacy e delle procedure legali, mentre le parti coinvolte affrontano le conseguenze di questa situazione in modo responsabile.

Fabrizio Corona non molla, ha in mano nuove prove contro Alfonso Signorini. Alfonso Signorini sta affrontando con molta discrezione lo scandalo che lo ha travolto a causa delle accuse che gli ha rivolto Fabrizio Corona. In tribunale si è proclamato innocente e ha detto che Antonio Medugno sta facendo tutto per pubblicità. Fabrizio Corona (Screen Ig @falsissimo.it) Sul settimanale Chi ha rotto il silenzio ma si è limitato a dire che la verità non necessita clamore bensì tempo, l’ex re dei paparazzi però non ci sta e replica con un nuovo attacco. Cosa ha detto? Queste le sue parole: “Degli avvocati seri, una volta accettato l’incarico, dovrebbero innanzitutto farsi raccontare la verità del fatti dal proprio assistito o come minimo provare a entrare nel ‘suo’ contesto (impossibile per chi non vive e non è cresciuto in quel sistema)”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Alfonso Signorini, il nuovo attacco di Fabrizio Corona: “Porterò tantissime nuove prove”

Signorini nega tutto in Procura, Corona rilancia: "Reati da dieci anni" - Secondo quanto riportato da L a Repubblica, Alfonso Signorini avrebbe respinto tutte le accuse, negando ogni addebito davanti ai magistrati e ribadendo la propria estraneità ai fatti contestati. comingsoon.it