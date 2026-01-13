A Roma sono previste cinque nuove chiese nelle periferie, nell’ambito di un piano di intervento recentemente presentato. L’iniziativa, illustrata alla presenza del cardinale vicario Reina, mira a rispondere alle esigenze delle comunità locali, migliorando i servizi religiosi e sociali nelle zone meno centrali della città. Un progetto che si inserisce nel percorso di sviluppo e rinnovamento delle strutture ecclesiastiche romane.

In arrivo a Roma cinque nuove chiese nelle periferie. Presentato il piano di intervento alla presenza del cardinale vicario Reina. Interventi grazie ai fondi 8 per mille. Avviata la ricerca dei progettisti per realizzare i cinque complessi parrocchiali. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Nuove chiese per Roma

Leggi anche: “Chiese in Musica” torna a Natale 2025 con quattro concerti in suggestive chiese genovesi

Leggi anche: Esorcismi, culti nascosti, vecchie e nuove chiese: ecco la mappa del potere religioso a Napoli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Al via un programma per nuove chiese a Roma, si torna al legno; Dalle diocesi, le celebrazioni dell' Epifania, nuove nomine episcopali e anniversari e progetti; Ara Coeli, sul Campidoglio la chiesa dove Roma incontra il cielo; Vedere e gustare: la meditazione ignaziana incontra l’arte.

“La Chiesa di Roma ha deciso di non restare alla finestra”: cinque nuove chiese per le periferie, segni concreti di presenza e speranza (Letizia Lucarelli) - Cinque nuove chiese per rispondere ai bisogni delle periferie, rafforzare la presenza ecclesiale nei quartieri in espansione e offrire spazi di culto e di comunità adeguati ai tempi. farodiroma.it

Periferie, cinque nuove chiese con il progetto Cei - Presentato il “Programma nuove chiese” alla presenza del cardinale Reina: «Adottata una strada nuova, più sostenibile ed economica». romasette.it