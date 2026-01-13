Nuove chiese per Roma

A Roma sono previste cinque nuove chiese nelle periferie, nell’ambito di un piano di intervento recentemente presentato. L’iniziativa, illustrata alla presenza del cardinale vicario Reina, mira a rispondere alle esigenze delle comunità locali, migliorando i servizi religiosi e sociali nelle zone meno centrali della città. Un progetto che si inserisce nel percorso di sviluppo e rinnovamento delle strutture ecclesiastiche romane.

In arrivo a Roma cinque nuove chiese nelle periferie. Presentato il piano di intervento alla presenza del cardinale vicario Reina. Interventi grazie ai fondi 8 per mille. Avviata la ricerca dei progettisti per realizzare i cinque complessi parrocchiali.

