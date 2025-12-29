Napoli è una città ricca di tradizioni religiose, con un patrimonio che spazia dagli esorcismi ai culti nascosti, dalle chiese storiche alle realtà più recenti. Questo approfondimento offre una panoramica sulla presenza e l'influenza del potere religioso nel contesto napoletano, analizzando aspetti storici, culturali ed economici. Un percorso che consente di comprendere meglio le molteplici sfaccettature di una spiritualità radicata nel tessuto cittadino.

Napoli ha da sempre un forte legame con la religione e con tutto ciò che ne deriva. Nell'ultimo anno con NapoliToday Dossier ci siamo occupati di molteplici declinazioni sul tema, dagli aspetti economici dell'8 per mille, alle chiese abbandonate, sino alla deputazione di San Gennaro, senza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Esorcismi, culti nascosti, vecchie e nuove chiese: ecco la mappa del potere religioso a Napoli

Leggi anche: Alla scoperta dei tesori nascosti del contado di Porta Eburnea: un progetto per aprire al pubblico chiese e dimore storiche

Leggi anche: Fratelli d’Italia alla conquista della Lombardia: la mappa del potere meloniano in Regione