Partenope è regina della medaglia della Coelmo Napoli city half marathon 2026
NAPOLI – Sono trascorsi 2500 anni dalla fondazione di Napoli, un compleanno più che speciale che il Comune di Napoli sta celebrando con un palinsesto ricchissimo di eventi, «Napoli Millenaria», in omaggio alla celeberrima opera di Eduardo De Filippo, «Napoli Milionaria», mostre, spettacoli e.
Partenope è regina della medaglia della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 - Domenica 22 febbraio 2026 la Coelmo Napoli City Half Marathon Al via anche Staffetta X2 e Family Run&Friends Il fil rouge è nella identità partenopea Medaglia ed il Partenope Pacer Team per celebrare ... Secondo corrieredellosport.it
Neapolis Marathon, la nuova medaglia di Lello Esposito con la sirena Partenope - La sirena Partenope di Lello Esposito si rinnova ed è pronta a finire al collo dei maratoneti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi stranieri. Come scrive ilmattino.it