Douglas Luiz migliore in campo col Nottingham Forest | le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto
2025-10-24 09:19:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Douglas Luiz si prende la scena con il Nottingham: l’addio alla Juventus sembra aver fatto bene al brasiliano Douglas Luiz non è il primo né l’ultimo giocatore che cambia squadra e riesce a fare ciò che non ha fatto in precedenza in un altro ambiente e contesto. Una situazione che in questo periodo è sempre più frequente quando si parla di Juventus. Quando le cose non funzionano al meglio il rischio è che giocatori che avevano fatto bene con un altro club poi non riescono a rendere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
