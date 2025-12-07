Non si placa la bufera in casa Fiorentina dopo l’ennesima sconfitta stagionale, l’ultima pesantissima per 3 a 1 contro il Sassuolo che ha certificato l’ultimo posto in classifica. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il “ caso rigore ”. In campo la discussione ha coinvolto Kean e Mandragora, ma fuori dal rettangolo verde nel mirino dei tifosi è finito anche Albert Gudmundsson. All’islandese è stato imputato di essersi tirato indietro per “paura” di calciare il penalty. In conferenza stampa, Vanoli ha chiarito che il numero 10 è il primo rigorista designato, alimentando così ulteriormente le domande su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso rigore Fiorentina, Gudmundsson risponde alle accuse: “Non mi sono mai rifiutato di calciarne uno e mai lo farò”