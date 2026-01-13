Non fa abbastanza freddo per 64 senzatetto niente più posto letto

A Trento, le temperature non raggiungono i livelli critici di -4°C, quindi non si attiva l’emergenza freddo. Di conseguenza, a partire da stasera, 64 senzatetto si trovano senza posti letto disponibili e devono trovare soluzioni temporanee. La situazione evidenzia la necessità di interventi strutturali e di un’attenzione continua alle persone in difficoltà durante i periodi di freddo.

Se la colonnina di mercurio non scende a - 4 gradi, non è emergenza freddo. Risultato: da stasera, martedì 13 gennaio, 64 senzatetto di Trento saranno costretti a trovare ripari di fortuna.Il Nucleo di valutazione composto da Provincia, Comune e Caritas ha infatti deciso di sospendere il piano di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Ondata di freddo su Napoli, il Comune prepara 140 posti letto per i più bisognosi

Leggi anche: George Clooney dice addio alle scene di bacio: “A 64 anni non fa più per me”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il grande freddo se ne va, chiudono i posti letto straordinari nei dormitori. E tornano le liste d’attesa: duecento persone in strada.

Stop a 64 posti letto per senzatetto e richiedenti asilo perché "non fa abbastanza freddo": molti costretti a tornare a dormire in strada, l'emergenza rimane - Succede a Trento dove con l’aumento di qualche grado sul termometro, 64 posti letto per persone senza dimora verranno chiusi. ildolomiti.it