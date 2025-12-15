George Clooney dice addio alle scene di bacio | A 64 anni non fa più per me
George Clooney, noto per il suo ruolo nel cinema romantico, ha annunciato di aver smesso di recitare nelle scene di bacio. A 64 anni, l'attore ha deciso di apportare un cambiamento significativo nel suo percorso professionale, lasciando alle spalle un'epoca di interpretazioni dedicate alle storie d'amore sul grande schermo.
George Clooney, per anni uno dei simboli del cinema romantico hollywoodiano, ha annunciato un cambiamento significativo nel proprio percorso professionale. A 64 anni, l’attore ha spiegato di non sentirsi più a suo agio nel girare scene che prevedano baci con colleghe sullo schermo. In una recente intervista al Daily Mail, Clooney ha affermato senza ambiguità di non essere più interessato a “baciare ragazze” nei film. La scelta, ha spiegato, è maturata dopo una conversazione con la moglie Amal, a seguito della quale l’attore ha iniziato a mettere in prospettiva la propria età. “Quando ho compiuto 60 anni, ho avuto una conversazione con mia moglie. Cinemaserietv.it
George Clooney: Troppo vecchio per film romantici - La Vita in diretta 27/03/2025
From Return to Horror High to Jay Kelly, George Clooney has built one of the most unexpected evolutions in Hollywood. An actor, director, producer, activist, a career that began in B-movies and grew into a legacy defined by charm and magnetism Da - facebook.com facebook