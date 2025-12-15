George Clooney, noto per il suo ruolo nel cinema romantico, ha annunciato di aver smesso di recitare nelle scene di bacio. A 64 anni, l'attore ha deciso di apportare un cambiamento significativo nel suo percorso professionale, lasciando alle spalle un'epoca di interpretazioni dedicate alle storie d'amore sul grande schermo.

© Cinemaserietv.it - George Clooney dice addio alle scene di bacio: “A 64 anni non fa più per me”

George Clooney, per anni uno dei simboli del cinema romantico hollywoodiano, ha annunciato un cambiamento significativo nel proprio percorso professionale. A 64 anni, l’attore ha spiegato di non sentirsi più a suo agio nel girare scene che prevedano baci con colleghe sullo schermo. In una recente intervista al Daily Mail, Clooney ha affermato senza ambiguità di non essere più interessato a “baciare ragazze” nei film. La scelta, ha spiegato, è maturata dopo una conversazione con la moglie Amal, a seguito della quale l’attore ha iniziato a mettere in prospettiva la propria età. “Quando ho compiuto 60 anni, ho avuto una conversazione con mia moglie. Cinemaserietv.it

George Clooney: Troppo vecchio per film romantici - La Vita in diretta 27/03/2025

George Clooney dice addio alle scene romantiche: "Non bacerò più ragazze sullo schermo" - ha deciso di non recitare più in ruoli che prevedano baci o situazioni romantiche sullo schermo. movieplayer.it