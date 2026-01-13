Non è mia figlia Francesca Chillemi rompe il silenzio dopo foto e notizia sul parto

Francesca Chillemi interviene per chiarire le recenti voci sul suo presunto parto, smentendo con fermezza le indiscrezioni circolate sui social e sui media. Dopo aver alimentato l’attesa, l’attrice ribadisce che quella notizia non riguarda lei, mettendo fine a speculazioni infondate. La sua dichiarazione conferma l’importanza di verificare le fonti e rispettare la privacy degli artisti in momenti delicati.

Francesca Chillemi gela l’entusiasmo dei fan e ribalta, nel giro di poche ore, la notizia che sembrava ormai certa. Dopo che praticamente tutti i siti avevano dato per scontato l’annuncio della nascita della sua bambina, l’attrice è intervenuta per chiarire che la neonata apparsa in una sua recente pubblicazione su Instagram non è sua figlia. Un colpo di scena che ha riacceso il mistero attorno al parto e alla gravidanza vissuta lontano dai riflettori. Pochi giorni fa, dopo un lungo silenzio sui social, l’attrice messinese aveva condiviso un album fotografico. Tra le immagini era comparso anche lo scatto di una manina di neonata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

