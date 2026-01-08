Francesca Chillemi e il compagno sorpresi dopo la notizia del parto | cosa si è saputo sulla figlia

Francesca Chillemi e il suo compagno sono stati recentemente sorpresi dopo la notizia del parto della loro figlia. La coppia, nota per la sua riservatezza e l’attenzione alla privacy, aveva mantenuto un silenzio totale sulla nascita. In questo contesto, si conoscono pochi dettagli sulla bambina, mentre si attende una conferma ufficiale o nuove informazioni sulla loro famiglia.

Riservatissimi, allergici ai riflettori e gelosissimi della propria intimità, da mesi avevano scelto il silenzio. Proprio per questo ha sorpreso molti l'uscita raccontata in questi giorni dal settimanale Oggi, che ha intercettato Francesca Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi durante una serata lontana dalla mondanità e dalle luci artificiali. Una cena semplice, informale, fatta di sorrisi e chiacchiere leggere, come se il tempo si fosse improvvisamente rimesso a scorrere con un ritmo più gentile dopo settimane complesse. Lo scenario è stato quello di piazza Farnese, nel cuore di Roma, dove i due si sono ritrovati con alcuni amici di lunga data.

