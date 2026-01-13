Il Bayer Leverkusen affronta la prossima sfida contro l’HSV con un approccio tranquillo, nonostante la recente sconfitta per 4-1 contro lo Stoccarda. Kaspar Hjulmand ha sottolineato che la squadra mantiene la calma e si prepara con attenzione alla trasferta di martedì, senza lasciarsi influenzare dall’episodio negativo. La squadra si concentra sul lavoro e sulla strategia per affrontare al meglio questa importante partita di campionato.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Kaspar Hjulmand afferma che nessuno al Bayer Leverkusen è nel panico dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro lo Stoccarda, con all’orizzonte la trasferta di martedì ad Amburgo. Sabato il Leverkusen ha segnato quattro gol nel primo tempo, con Jamie Leweling che ha segnato due volte e Deniz Undav che ha ottenuto tre presenze (due gol, due assist). È stata la sconfitta più pesante del Leverkusen da quando è stato sconfitto 7-2 dal Paris Saint-Germain in Champions League a ottobre, e nella prima metà delle partite di Bundesliga di questa stagione sono stati segnati ben 36 gol in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ´Non ci lasciamo prendere dal panico´ – Il Leverkusen, sotto shock, guarda la risposta contro l’HSV

