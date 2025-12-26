I saldi di gennaio sono dietro l' angolo | quando iniziano e come non farsi prendere dal panico delle svendite irripetibili

Finite le compere natalizie (per gli altri) è ora di concentrarsi su un altro tipo di shopping (per sé): i saldi invernali 2026. Che si tratti di rinfrescare il guardaroba, o di concedersi uno sfizio, o di investire in un bel cappotto o in un paio di stivali nuovi a prezzo scontato, i saldi di fine stagione sono l’occasione perfetta: la guida ragionata con date, durata e consigli per fare (davvero) buoni affari. Quando iniziano i saldi 2026. Segnate in agenda la data chiave: sabato 3 gennaio iniziano i saldi, quasi in tutta Italia. È il primo sabato dell’anno, e molte persone sono ancora nel pieno delle ferie natalizie: un weekend perfetto per fare shopping, ma anche prevedibilmente affollato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

