Niente coppe per il Milan secondo Capello è un vantaggio | Vedremo se per lo Scudetto o per il quarto posto
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato il fatto che i rossoneri non partecipano alle coppe europee, considerandolo un vantaggio. In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Capello ha sottolineato come questa condizione possa influire sulla corsa allo Scudetto o al quarto posto, lasciando aperte diverse possibilità per la squadra di Stefano Pioli nella stagione in corso.
L'ex tecnico del Milan Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del vantaggio che hanno i rossoneri senza le coppe. Ecco le due dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
