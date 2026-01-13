Niente coppe per il Milan secondo Capello è un vantaggio | Vedremo se per lo Scudetto o per il quarto posto

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato il fatto che i rossoneri non partecipano alle coppe europee, considerandolo un vantaggio. In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Capello ha sottolineato come questa condizione possa influire sulla corsa allo Scudetto o al quarto posto, lasciando aperte diverse possibilità per la squadra di Stefano Pioli nella stagione in corso.

Capello incorona l’Inter: «È favorita. Milan avvantaggiato, Juve in corsa» - Fabio Capello, in una lunga analisi concessa alla Gazzetta dello Sport, mette ordine nella corsa scudetto e individua pun ... napolipiu.com

Capello: Inter la più forte, Milan e Napoli inseguono - Capello: Inter la più forte, Milan e Napoli inseguono L’analisi della corsa scudetto passa anche dallo sguardo di chi il campionato lo ha vinto e studiato ... forzazzurri.net

Oggi, 13 gennaio, compie 79 anni Luciano Chiarugi. Chiarugi ha giocato nel Milan per 4 Stagioni, totalizzando 155 presenze e 60 gol. Con la maglia rossonera ha conquistato 1 Coppa delle Coppe (realizzando pure il gol decisivo contro il Leeds nella finale d - facebook.com facebook

#Capello: "Milan senza coppe, ma lontano dagli standard di Inter e Napoli. Sia la squadra di Chivu che quella di Conte hanno dimostrato una cosa" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.