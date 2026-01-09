Colpito da infarto mentre monta le catene da neve | turista napoletano muore a 64 anni

Un turista napoletano di 64 anni è deceduto a Pescocostanzo, durante una visita nella località sciistica abruzzese. L’uomo, colpito da infarto mentre montava le catene da neve, si trovava in compagnia di amici. La tragedia si è verificata durante un soggiorno di brevi giorni in zona, suscitando attenzione sulle condizioni di sicurezza e sulla prevenzione dei rischi in ambienti montani.

Tragedia a Pescocostanzo per la morte di un turista napoletano che, insieme ad alcuni amici, aveva raggiunto la località sciistica abruzzese per alcuni giorni di vacanza. Giovanni De Rosa, 64 anni, stava montando le catene da neve alla sua auto quando è stato colpito da un infarto che non gli ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Tragedia a Pescocostanzo: Giovanni muore improvvisamente mentre monta le catene da neve: era di Villaricca

Leggi anche: Muore mentre scala una montagna con la figlia per il suo compleanno: uomo di 63 anni colpito da un infarto sull’Ella Rock in Sri Lanka

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chieti, calciatore colpito da infarto e salvata da angioplastica innovativa - Intervento di angioplastica avanzata su un calciatore colpito nei giorni scorsi da un infarto mentre con la sua squadra stava disputando una partita del campionato di Prima Categoria, sul ... ilmessaggero.it

Colpito da infarto mentre fa jogging, soccorso in videochiamata: 48enne ricoverato, si salva grazie a una app - E sarebbe potuta finire malissimo per un 48enne che si è sentito male mentre faceva jogging con degli amici ed è andato in arresto cardiaco. leggo.it

Portiere colpito da infarto durante il match-celebrativo: shock generale, lo salva un compagno - Dramma sfiorato durante una partita che celebrava le vecchie glorie dell’Università Cattolica: l’ex leggenda cilena, Patricio Toledo è stato colpito da infarto nel corso della gara. fanpage.it

Contro il maltempo, il 118 ha salvato un uomo colpito da un infarto a Capri. - facebook.com facebook

Paziente colpito da infarto, trasferimento ritardato per mancanza di medici: ore di tensione al pronto soccorso x.com