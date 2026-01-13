Natale e spese Di Cocco risponde a Lbc | Prima di criticare aspettare le rendicontazioni

Per gli eventi natalizi, Di Cocco ha dichiarato che le spese sono state inferiori a 70mila euro. Prima di formulare critiche, è importante attendere le rendicontazioni ufficiali, che chiariranno nel dettaglio i costi sostenuti. Un approccio trasparente e informato consente di valutare correttamente l’impegno di risorse pubbliche durante le festività.

“Per gli eventi del Natale sono stati spesi meno di 70mila euro; e, prima di criticare, occorre aspettare le rendicontazioni”. È la risposta dell’assessore al Turismo del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, alle critiche di Lbc, secondo cui, per il Natale, sarebbero stati spesi 414mila euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

