Lbc | Bello il Natale a Latina ma la città ha bisogno di servizi
Il Natale a Latina è stato un momento di festa, con numerosi eventi che hanno coinvolto la comunità. Tuttavia, è importante ricordare che, mentre si investe in iniziative festive, si deve anche prestare attenzione alle esigenze quotidiane della città. Un equilibrio tra eventi culturali e servizi essenziali è fondamentale per garantire un benessere duraturo a tutti i cittadini.
Bello il Natale a Latina però, se si sono impegnate tante risorse per realizzare tutti gli eventi, forse si sarebbe dovuto pensare prima anche alle altre esigenze della città. È la sintesi dell’intervento del movimento Latina bene comune, all’indomani della conclusione delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
