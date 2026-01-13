Nasce Dossier PerugiaToday punta su inchieste e approfondimenti

PerugiaToday amplia la sua offerta con Dossier, una sezione dedicata a inchieste e approfondimenti su Perugia e provincia. Con una redazione rafforzata e un team specializzato, questa novità offre ai lettori contenuti di qualità accessibili tramite abbonamento. L'obiettivo è fornire un’informazione puntuale e approfondita su temi locali, contribuendo a una maggiore conoscenza e consapevolezza della comunità perugina.

