Nasce Dossier PerugiaToday punta su inchieste e approfondimenti
PerugiaToday amplia la sua offerta con Dossier, una sezione dedicata a inchieste e approfondimenti su Perugia e provincia. Con una redazione rafforzata e un team specializzato, questa novità offre ai lettori contenuti di qualità accessibili tramite abbonamento. L'obiettivo è fornire un’informazione puntuale e approfondita su temi locali, contribuendo a una maggiore conoscenza e consapevolezza della comunità perugina.
Una redazione potenziata, con un team dedicato a investigare su Perugia e la sua provincia. Una sezione nuova, accessibile tramite un abbonamento che permetterà di leggere reportage, storie, inchieste, approfondimenti. Ma non solo: anche di leggere tutte le altre notizie del sito senza pubblicità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
