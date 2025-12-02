Millennium inchieste e approfondimenti sulle violenze dei coloni israeliani In edicola libreria e store online

Volete capire qualcosa di più delle violenze perpetrate da gruppi di coloni israeliani in Cisgiordania, anche a danni di volontari italiani, come è successo pochi giorni fa? Trovate inchieste e approfondimenti su MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, che aaffronta il tema nel numero di novembre, con il titolo di copertina Gangs of Netanyahu. Il numero si può acquistare in diversi store online ( Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondador i, Liberia Universitaria, Hoepli ), in edicole e librerie selezionate ( trovate qui il punto vendita più comodo per voi ). Dal 7 ottobre 2023 sono oltre 1.100 i palestinesi sono stati uccisi negli scontri con bande armate di coloni israeliani spalleggiati dall’esercito e dalla polizia (qui un riassunto del numero). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Millennium, inchieste e approfondimenti sulle violenze dei coloni israeliani. In edicola, libreria e store online

Leggi anche questi approfondimenti

INCHIESTA MILLENNIUM | Sulla ’ndrina di Platì: 51 avvisi di garanzia I NOMI https://gazzettadelsud.it/?p=2133175 - facebook.com Vai su Facebook

Millennium, inchieste e approfondimenti sulle violenze dei coloni israeliani. In edicola, libreria e store online - Gli interventi parlamentari di Giorgio Napolitano "si richiamano a valori condivisi che sono quelli della nostra Costituzione, che il presiente Napolitano ha sempre difeso". Segnala ilfattoquotidiano.it

Millennium, il numero sulle violenze dei coloni israeliani ancora in vendita in edicole, librerie e store online - È ancora disponibile il numero di MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, che con il titolo di copertina Gangs of Netanyahu racconta le violenze dei ... Riporta ilfattoquotidiano.it