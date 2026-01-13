Napoli l’agente esalta il giocatore | Ora riconoscono il suo valore poi parla del rinnovo

L’ottimo rendimento di Juan Jesus con il Napoli ha attirato l’attenzione, con l’agente che sottolinea come ora il giocatore venga riconosciuto per il suo valore. Dopo aver trovato spazio con continuità, anche Antonio Conte lo ha confermato come elemento importante della difesa. Si discute ora di un eventuale rinnovo contrattuale, che potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione in squadra.

Il rendimento di Juan Jesus ha sorpreso in molti. L’esperto difensore in questa stagione ha trovato largo spazio e non sta per nulla sfigurando, trovando anche grandi conferme da parte di Antonio Conte, che lo ha schierato in più occasioni nella sua difesa titolare. L’ottimo rendimento è stato anche messo in luce dal suo agente, Roberto Calenda, in un’intervista a Radio Marte. Juan Jesus, l’agente: “Ora riconoscono il suo valore. Rinnovo? Palla al Napoli”. In un’intervista rilasciata a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, Roberto Calenda ha parlato del suo assistito, Juan Jesus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

