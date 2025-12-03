Rugani carica il gruppo in vista di Napoli Juve | Il giusto atteggiamento avanti così Poi parla del suo rientro in campo – FOTO

Rugani celebra la vittoria in Coppa Italia sul proprio profilo Instagram: applaude i compagni e scalpita per tornare in campo dopo l’infortunio. La vittoria per 2-0 contro l’ Udinese in Coppa Italia ha portato serenità e sorrisi in casa Juventus, consolidando le certezze del gruppo guidato da Luciano Spalletti. Se in campo i protagonisti sono stati Manuel Locatelli (a segno su rigore) e le “seconde linee” che hanno risposto presente al turnover, fuori dal rettangolo verde il sostegno è arrivato puntuale anche da chi è costretto ai box. Daniele Rugani, assente per infortunio, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra attraverso i propri canali social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani carica il gruppo in vista di Napoli Juve: «Il giusto atteggiamento, avanti così». Poi parla del suo rientro in campo – FOTO

