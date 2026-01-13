Napoli arriva la prima offerta per Lucca

Napoli si prepara a una possibile cessione di Lorenzo Lucca, il calciatore è in attesa di conoscere il suo futuro. Dopo un periodo di valutazioni, il club e il giocatore sono vicini a definire la soluzione più adatta. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare l’accordo migliore per tutte le parti coinvolte.

Lorenzo Lucca sta per dire addio al Napoli. Il calciatore, dopo aver deluso le aspettative del club, è in attesa di scoprire quale maglia indosserà. Stando a quanto riportato dal "Corriere della Sera" la situazione di stallo sull'attaccante si è sbloccata. È arrivata, infatti, la prima offerta per il giocatore della Seria A, da parte .

Napoli: Lukaku il rientro slitta. Lucca va verso l'addio

